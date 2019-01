et Martin Planques

publié le 13/01/2019 à 10:33

Le géant américain du commerce en ligne Amazon jetterait-il des millions d'objets neufs invendus ? C'est en tous les cas ce que révèle le magazine "Capital" sur M6, dimanche 13 janvier.



"Le chiffre le plus précis que l'on ai eu vient d'un entrepôt de Chalon-sur-Saône avec 293.000 articles détruits en 9 mois", confie Guillaume Cahour qui a mené l'enquête. "Et le plupart de ces produits sont des produits neufs". Dans le reportage, un autre journaliste de la chaîne montre comment il a réussi à se faire embaucher en tant que manutentionnaire dans l'un des entrepôts d'Amazon, à Saran (Loiret), afin d'y filmer les pratiques de la société. Notamment de gros conteneurs destinés à la destruction d'objets de toutes sortes : couches, machines à café, téléviseurs, jouets...

Le journaliste, qui a aussi recueilli les témoignages de plusieurs anciens salariés, dévoile les clauses contenues dans les contrats entre la plateforme d'Amazon ("market place") et les vendeurs tiers qu'elle héberge et dont elle stocke les produits dans ses entrepôts. "On a proposé à Amazon de s'exprimer avec des tournages dans leurs entrepôts mais la ils ont refusé".

Julien Courbet, présentateur de "Capital" sur M6, est l'invité de l'émission "Les Dessous de l'Écran" à partir de 19h sur RTL.