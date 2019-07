publié le 12/07/2019 à 17:40

Augmentation de la population mondiale, réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles, ces différents phénomènes vont complètement modifier nos habitudes alimentaires dans les prochaines années. Le rapport de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Perspectives agricoles 2019-2028, nous donne un aperçu de ce que seront nos futurs repas.

D'après l'enquête, dans 10 ans, les produits transformés, souvent industriels et chimiques, envahiront les rayons des pays émergents. L'utilisation de céréales pour l'alimentation, comme le riz et le blé, devrait augmenter de près de 150 millions de tonnes. Tandis que, d'ici 2028, on consommera davantage de viande (+40 millions de tonnes), de poisson (+25 millions de tonnes) et de produits laitiers (+20 millions de tonnes).



Cette tendance s'explique par la croissance de la population. "Le facteur le plus important derrière cette hausse de l'utilisation alimentaire de produits de base est la croissance de la population, qui devrait augmenter plus vite en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud", peut-on lire dans cette enquête.

Une demande croissante des huiles végétales et du beurre

Le sucre devrait également connaître de beaux jours, un habitant en ingérera en moyenne 24 kg par an. Seuls les pays développés tenteront de diminuer leur consommation afin de lutter contre l'obésité. Quant aux produits gras, notamment les huiles végétales et le beurre, leur demande sera également croissante, surtout dans les pays asiatiques et africains (+21% en 2028 par rapport à 2019).

Ces tendances devraient conduire à une augmentation de la consommation de denrées alimentaires et donc de la production agricole mondiale de 15% en 10 ans, prévoit la FAO.