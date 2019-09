Alerte sur les compteurs trafiqués des voitures d'occasion

publié le 28/09/2019 à 08:20

Certains compteurs sont plus faciles à trafiquer que d'autres. C'est malheureusement le cas des modèles stars : Peugeot 207, 308, chez Renault la Clio 3 et la 4, la Mégane 3 et 4. Et puis il y a les modèles des marques premium allemandes : Audi, BMW, Mercedes.

La qualité de fabrication de ces voitures est tellement bonne, elles résistent tellement bien à l'usure du temps qu'il est facile de faire passer une voiture qui a 150.000 kilomètres pour une qui en a seulement 100.000.

Pour éviter de se faire avoir, il faut bien observer la voiture. Des traces d'usure sur une voiture qui a peu de kilomètres, c'est louche. Par exemple, un volent au cuir rappé ou un paummeau de boite de vitesse très usé doivent alerter.

En revanche, il existe un nouveau site internet officiel du gouvernement HistoVec qui permet aux vendeurs d'envoyer un historique de la voiture pour voir si la voiture vient d'Allemagne, de Belgique ou d'Italie, des pays où les voitures sont souvent victimes de ce rajeunissement de compteurs.