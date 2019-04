publié le 08/04/2019 à 14:41

Une hausse inégale mais parfois considérable. Avec l'instauration de la loi Alimentation, le 1er février dernier, les prix de certains produits ont été revus à la hausse. Et l'alcool est loin d'être épargné.



Selon les calculs réalisés par Nielsen, qui mesure et analyse des données sur des produits alimentaires, les prix de l'alcool ont bondi de 3,2% en moyenne. Et de fortes disparités existent selon les catégories et les marques, explique Le Parisien, qui rapporte les résultats. En effet, si les champagnes sont relativement épargnés (+1,1%), ce n'est pas le cas des bières (+7,3%), des rhums (+8,6%) ou encore des gins (+8,8%).

Les mousseux et le pastis ont également vu les étiquettes gonfler avec des hausses respectives de 5,3% et 6,8%. Résultat ? Le prix de certains produits a augmenté de un à trois euros. De quoi influencer les comportements des consommateurs qui réduisent ou modifient parfois leurs achats.

Avec la mise en place de la loi Alimentation il y a deux mois, les distributeurs ont été priés de mieux rémunérer les agriculteurs. Et pour compenser, ces derniers ont l'obligation d'instaurer désormais 10% de marge sur plusieurs catégories de produits. C'est pourquoi, les produits sur lesquels les distributeurs réalisaient de faibles marges, concurrence oblige, ont vu leur prix considérablement augmenter.