publié le 21/03/2019 à 12:14

Une usine chimique a explosé vers 14h50 (heure locale) sur le site de l'entreprise Tianjiayi Chemical, à Yancheng dans l'est de la Chine. Selon un bilan officiel, on compte pour le moment 6 morts et 30 blessés graves.



Plusieurs médias chinois ont diffusé sur internet une vidéo dans laquelle on voit une énorme boule de feu de plusieurs dizaines de mètres de haut, ainsi qu'une massive colonne de fumée grise.

"Après l'explosion, les services de sécurité publique, les pompiers et du personnel médical ont été dépêchés sur place pour les opérations de secours", a indiqué la municipalité sur le réseau social Weibo. "Les habitants du secteur se sont spontanément organisés afin de conduire les blessés à l'hôpital", a-t-elle précisé.

La télévision d'Etat CCTV a diffusé une vidéo montrant les vitres d'habitations environnantes soufflées par la déflagration. Le Centre national chinois de sismologie a enregistré à 14H48 (heure locale) un tremblement de terre de magnitude 2,2 dans la ville.

Video: Blast rocks chemical plant in east China



More: https://t.co/zB0a696mf3 pic.twitter.com/MgyWaQW8Tq — CGTN (@CGTNOfficial) 21 mars 2019

Des explosions accidentelles régulières en Chine

Les explosions accidentelles surviennent régulièrement en Chine, généralement dans le secteur industriel. En novembre, une fuite de gaz dans une usine chimique a provoqué une explosion qui a fait 23 morts, à Zhangjiakou, une ville-hôte des JO d'hiver 2022 située à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Pékin.



Un des plus graves accidents industriels est celui survenu en 2015 à Tianjin, dans le nord de la Chine. Une gigantesque explosion était survenue dans un entrepôt de produits chimiques. L'accident avait fait au moins 165 morts.