publié le 04/03/2019 à 08:11

C'est l'histoire d’un leader mondial dans l’aéronautique, l’électronique et la défense. Il est français. Il réalise un parcours sans faute : 21 milliards de chiffre d'affaire, 3 milliards de bénéfices et des contrats à n’ne plus finir. Cette entreprise s’appelle Safran.



Pour poursuivre son développement, elle veut construire 2 nouvelles usines en France. Une pour des pièces techniques en 3D. L’autre pour fabriquer des éléments en carbone. Les plans sont prêts : il faut recruter 300 personnes et 300 millions d'euros de budget sont mobilisés. Il s’agit évidemment d’emplois de qualité dans un secteur d’avenir, ce qui n'est pas si fréquent. On devrait donc tous se réjouir. Mais l’affaire est mal emmanchée…

Car le directeur général de Safran vient de reconnaître devant les analystes financiers qu’il devra peut-être installer ces 2 unités de production à l’étranger, où on lui fait la danse du ventre avec force subventions à l’appui. Et ce n'est pas à cause du coût du travail, de la faiblesse de notre espace industriel ou des "gilets jaunes".

Mille-feuille français

Safran va peut-être filer hors de l’Hexagone tout simplement parce que la confusion administrative entre les centres de décisions du mille-feuille national rend quasiment impossible le montage de son dossier. L'État, les collectivités territoriales, les communes font dans leur coin leur petit pâté avec leur petite pelle et leur petit seau, et les projets sont bloqués. Comme si nous avions un trop plein d’usines en France. Surréaliste mais malheureusement vrai. Voilà un solide sujet pour les grands débats.



On se demande si Safran pourrait ainsi renoncer au projet. Les choses sont assez simples. Pour la première usine, les États-Unis sont candidats à l’accueil, en compétition avec la Malaisie. Pour la seconde, c’est le Maroc qui espère. Safran est une entreprise mondialisée, qui a des clients sur les 5 continents. Pour solidifier son dynamisme, elle doit investir, recruter, ouvrir des capacités de production. De préférence dans un environnement économique et social cohérent.



Le plus terrible dans cette affaire, c’est que l’on mobilise les énergies autour de la survie de Ford en Gironde, d’Ascoval ou des Fonderies du Poitou. Et l'État, premier actionnaire de Safran, est incapable de démêler ce dossier.

Les plus

En Italie, le plongeon dans la récession est confirmé. 2019 s’annonce difficile.



OUIBus, filiale transport par car de la SNCF, va devenir après son rachat par Blablacar : BlaBlaBus.

La note du jour

03/20 à Google, qui refuse de retirer l’application qui permet le contrôle des femmes en Arabie Saoudite. Le géant considère que cela ne viole pas ses conditions de service. On peut désormais s’attendre à tout pour les prochaines applications.