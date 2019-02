publié le 13/02/2019 à 19:11

Les deux géants de la technologie sont sous le feu des critiques. En cause : Absher, une application mobile créée par le gouvernement saoudien permettant aux hommes de traquer les Saoudiennes. Ces dernières étant soumises au tutorat de leur père ou de leur mari. Les nouvelles technologies ont permis de rendre cette surveillance et ce contrôle sur leur vie encore plus simple et intrusif.



Depuis la sortie de l’application sur les plateformes de Google et Apple, les deux entreprises sont critiquées par des organisations internationales défendant les droits humains. Human Rights Watch et Amnesty International les appellent à supprimer Absher de leur plateforme, rapporte le HuffPost.

La mise en place de l’application "met une nouvelle fois en évidence le système inquiétant de discrimination à l'égard des femmes et la nécessité de véritables réformes des droits humains dans le pays, plutôt que de simples réformes sociales et économiques", a déclaré un porte-parole d’Amnesty International au HuffPost.

Le sénateur Ron Wyden s’est également fendu d’une lettre ouverte, adressée à Tim Cook et Sundar Pichai, respectivement PDG de Apple et de Google, leur demandant de retirer cette “odieuse” application de leurs services. "Les entreprises américaines ne devrait pas permettre ou faciliter le patriarcat du gouvernement saoudien", a-t-il ajouté.



Google et Apple n’ont pas encore donné réagi à la polémique.