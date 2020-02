5G : Huawei va installer une usine en France

Martial You

publié le 28/02/2020 à 08:02

Le constructeur de smartphones chinois Huawei va s'implanter en France en y construisant sa première usine hors de l'empire du milieu. Avec 500 emplois à la clé. L'usine produira des antennes pour la 4G et la 5G, et espère ainsi générer un milliard d'euros par an sur tout le continent. Le groupe a aussi annoncé qu'il fera travailler des sous-traitants français : STMicro, Sodexo, Bolloré Logistique. Liang Hua, le Président de Huawei, avance ses pions comme un joueur d'échec.



Le gouvernement français tarde à faire savoir s'il accepte que le groupe chinois soit un fournisseur de la technologie 5G comme Nokia ou Ericsson. Si la France rend Huawei fréquentable alors que Donald Trump les a exclus de la 5G américaine, c'est symboliquement le premier marché de consommateurs au monde avec 500 millions de clients qui s'ouvre aux chinois.

Cheval de Troie chinois?

Huawei a déjà 3 centres de recherche et développement dans l'Hexagone. Un choix industriel qui s'explique peut-être par le fait que la France a de très bonnes écoles d'ingénieurs télécom et qu'elle est au cœur des axes routiers européens. L'industriel chinois en est aussi à un stade de développement où il doit positionner des usines en Occident.

Quid des risques d'espionnage industriel? "On ne peut pas être dépendant d'un pays qui n'est pas un allié naturel", a confié un membre du gouvernement. Pour développer sa 5G, Orange a préféré choisir les groupes européens Nokia et Ericsson.

La 5G, une technologie stratégique

Car la 5G est une technologie stratégique. Elle va permettre de piloter toute une série d'appareils connectés, des voitures à la domotique domestique, avec les risques qui vont avec : la prise de contrôle à distance par des hackers, le "shutdown".

Les opérateurs télécom peuvent toujours dire officiellement "non" à Huawei pour rassurer les premiers clients de la 5G. Mais la réalité, c'est que depuis plus de 10 ans, Orange, Bouygues ou SFR utilisent les produits Huawei dans les équipements de wifi ou dans la technologie cloud. La présence des chinois dans les appels d'offres est très commode pour faire baisser les tarifs de tous les fournisseurs.

Le plus

Carrefour va mieux. Ses comptes repassent dans le vert après une perte l'an dernier, grâce aux ventes de produits bio, qui ont progressé de 25% l'an dernier, et grâce au e-commerce (+30%). La stratégie d'Alexandre Bompard est donc validée.

La note

15/20 à la France. Si l'on regarde les chiffres de l'INSEE, le pays n'est pas en si mauvaise santé que ça. 57,7% des Français sont propriétaires de leurs logements, soit deux points de plus qu'il y a 20 ans. Nous travaillons réellement 39 heures pour 39.436 euros de salaire brut par an, ce qui nous place 3.600 euros au-dessus de la moyenne européenne.