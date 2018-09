Le salaire médian en France est de 1.710 euros net par mois

publié le 12/09/2018 à 08:34

Qui sommes-nous ? Loin des questionnements philosophiques, on va essayer de dessiner le portrait du Français moyen en s’appuyant sur des chiffres précis de l'Insee publiés mardi 11 septembre. Le niveau de vie médian est ainsi de 1.710 euros par mois. Par exemple, si l'on gagne plus de 20.520 euros par an, on est parmi les 50% des Français les plus riches.



"C'est la définition de la médiane, elle coupe la population en deux", explique Pascale Hebel, directrice du département consommation du Crédoc. "Ce niveau de vie, c'est les revenus auxquels on enlève les impôts et dans lesquels on intègre toutes les prestations", détaille-t-elle.

Ces revenus augmentent de 0,9 %, le revenu du couple moyen avec deux enfants est de 3.600 euros par mois, et pour la première fois les niveaux sont dignes de ceux d'avant la crise de 2008.

"Le Français moyen a eu plutôt envie d'augmenter ses dépenses sur des postes de biens de bases", développe Pascale Hebel. "L'alimentation c'est ce qui augmente le plus derrière les dépenses de logement qui sont celles qui depuis 20 ans augmentent beaucoup, c'est que finalement les gens ont décidé de manger mieux parce qu'il sont plus soucieux de leur santé", éclaire-t-elle.

