Huawei, Honor, Sony...Les smartphones que l'on attend malgré l'annulation du MWC

publié le 23/02/2020 à 06:00

Le Mobile World Congress de Barcelone a fait les frais du coronavirus mais les constructeurs n'ont pas renoncé pour autant à effectuer leurs annonces. Après l'annulation de la grand-messe annuelle de la téléphonie, qui devait se tenir du 24 au 27 février, les marques ont dû s'organiser pour présenter leurs nouveautés. Certaines organisent des événements locaux, d'autres des conférences qui seront diffusées en ligne.

Sony ouvrira le bal lundi à 8h30 avec une conférence de presse retransmise sur YouTube pour dévoiler son dernier smartphone haut de gamme, le Xperia 1.1 ou Xperia 5 Plus, dont le principal attrait devrait résider dans sa nouvelle caméra capable de filmer en 8K HDR.

Le constructeur chinois Realme lui emboîtera le pas à 10h avec la présentation de son premier smartphone 5G, le X50 Pro 5G, un appareil haut de gamme (Snapdragon 865) doté d'un grand écran Amoled 90 Hz et d'une batterie à charge rapide 65 W.

En fin d'après-midi, Honor prendra le relais à 18h30 pour lever le voile sur le Honor 9X, le premier mobile de la marque doté des Huawei Mobile Services, la suite d'applications alternatives développée par sa maison-mère Huawei pour s'affranchir de sa dépendance à Android, dont elle ne peut plus utiliser les outils en raison de l'embargo américain.

Un second smartphone pliable pour Huawei

De son côté, Huawei devait profiter du MWC pour annoncer son second smartphone pliable, le Mate XS, qui a déjà été présenté en Chine et bénéficie d'une charnière retravaillée, d'un processeur plus puissant et d'une compatibilité 5G. Une montre et des ordinateurs étaient également attendus. Toues les annonces auront lieu en ligne le 24 février.

La marque chinoise Oppo misait sur le salon catalan pour annoncer son très attendu Find X2, un smartphone haut de gamme équipé du dernier processeur 5G Snapdragon 865 et d'un écran à taux de rafraîchissement de 120 Hz censé rendre le défilement des pages Web et des applications plus fluide. Les annonces sont pour l'instant reportées au mois de mars.

Enfin, Xiaomi, LG, Vivo et Motorola ont décidé de repousser leurs annonces à une date indéterminée. Les deux poids-lourds du secteur, Apple et Samsung, avaient quant à eux prévus de ne pas créer l'événement à Barcelone, la marque à la pomme réservant ses annonces à ses propres keynotes (la prochaine pourrait avoir lieu fin mars) et le géant coréen venant tout juste de lancer ses derniers smartphones Galaxy S20 et Galaxy Z Flip.