Quels sont les enjeux de la 5G ?

publié le 25/11/2019 à 08:16

Les enchères sur la 5G et la nouvelle génération de téléphonie mobile sont lancées. La véritable nouveauté, par rapport aux autres licences de téléphonie mobile qu'on a connu, c'est que cette fois il ne s'agit pas d'améliorer les performances de votre smartphone.

Cette 5G va d'abord servir à avoir une communication ultra-rapide et ultra-sécurisée entre les objets connectés. Pour que des voitures roulent toute seule, par exemple, il faut qu'elles communiquent entre elles et qu'elles puissent réagir instantanément en cas de danger, la 5G va permettre ça.

Mais on a plus de 30 milliards d'objets connectés dans le monde actuellement et ça augmente de 20% tous les ans. La 5G va donc favoriser frigos, télés, ordinateurs, machines à café connectés. La gestion des parkings aussi, de la circulation et de l'éclairage dans les villes : c'est ce qui s'appelle les smart city. On pourra également réaliser des opérations chirurgicales à des milliers de kilomètres grâce à une précision des mouvements à la mili-seconde près. Ces licences 5G seront vendues à partir de l'an prochain : le futur, c'est déjà demain.

Un enjeu géostratégique

Pour faire tout cela, il y aura des algorithmes qui collecteront en permanence des données sur nous : à quelle heure nous nous levons, quel chemin empruntons-nous pour aller au travail, qu'est-ce qu'on regarde comme série, à quel journal est-on abonné. Il y a donc un risque pour nos libertés individuelles.

La 5G est en train de devenir un enjeu géostratégique puisque le groupe le plus avancé sur cette technologie est un chinois : Huawei. L'Amérique de Donald Trump a déjà dit qu'elle ne laisserait pas entrer les chinois sur son territoire et c'est vrai que celui qui possèdera les infrastructures pour déployer tous les services de la 5G aura accès à des milliards de données sur nous. Le risque d'espionnage technologique de nos vies est donc réel.

En Europe, deux acteurs travaillent sur la 5G : Nokia et Ericsson. Il faut reconnaitre que nous avons laissés nos grands acteurs européens des télécoms en jachère depuis plusieurs années au profit des américains, des coréens et des chinois. Et quand on demandait à Patrick Richard, le patron d'Orange, si on pourrait faire sans les Chinois, il était clair que l'impasse sur Huawei serait difficile. "Je ne veux pas que l'Europe soit en retard, on a besoin de tout le monde", avait-il déclaré.

Une stratégie budgétaire et pas industrielle

La France sera donc dépendante d'une technologie étrangère. D'autant plus que les États européens ont une stratégie budgétaire sur la 5G et pas industrielle. En Italie, en Allemagne et désormais en France, on adopte un système d'enchères. En France, il y aura 310 MgH de fréquences 5G mis en vente pas l'État. La France espère ainsi récupérer plus de 2 milliards d'euros.





En Italie et en Allemagne, les enchères ont flambé et sont même montées à 6 milliards et demi, ce qui est formidable pour les finances publiques. Mais avec deux conséquences possibles derrière. La première est de savoir si les 4 opérateurs (Orange, SFR, Bouygues et Free) pourront suivre ? Ce qui n'est pas sûr. Ce qui veut dire qu'on va potentiellement revenir à 3 acteurs au lieu de 4 et que, de toutes façons, si les opérateurs paient trop cher leurs licences, ils devront rentrer dans leurs frais. Autrement dit : moins de concurrence et un risque de voir le prix de nos abonnement flamber.



Deuxième conséquence : si on met cher dans l'achat des licences, on aura moins d'argent pour déployer le réseau. Et donc, on choisira le moins cher, celui qui a déjà pu amortir sa technologie. Autrement dit : les chinois ou les coréens. La 5G est donc un formidable bond technologique mais pas forcément pour l'industrie européenne des télécoms.

Le plus : énorme rachat dans le monde du luxe

C'est le leader mondial qui est à la manoeuvre, le français LVMH. Bernard Arnault a annoncé ce lundi le rachat du bijoutier américain, Tiffany, pour 16,2 milliards de dollars. C'est la plus grosse acquisition de l'histoire pour LVMH.

La note : 18/20 à la CFDT et à l'Union des Auto-Entrepreneurs

Les deux organismes vont se rapprocher pour créer une branche syndicale qui défendra les "free-lance", ces travailleurs indépendants. Ils sont près d'un million en France, sans véritable cadre social et on y trouve notamment les livreurs à vélo ou les VTC.