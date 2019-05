publié le 16/05/2019 à 10:16

Alors que certains viennent à peine de découvrir la 4G, la 5G va bientôt faire son apparition en France. Stéphane Richard, le PDG d'Orange, croit beaucoup en cette nouvelle technologie pour la téléphonie mobile. Invité sur RTL jeudi 16 mai, il en a expliqué les principaux atouts.



"La 5G va permettre beaucoup plus de rapidité et beaucoup moins de latence. Elle encourage les usagers en temps réel. Par exemple, la voiture connectée a besoin d'établir une connectivité entre les véhicules à la milliseconde et la 5G sera parfaite pour ça. Ou alors, lors d'une opération chirurgicale à distance, vous avez besoin qu'un médecin pilote un petit robot qui va vous opérer, alors vous imaginez bien que la latence doit être la plus faible possible et que la sécurité sur le réseau doit être parfaite", a-t-il affirmé.

Le PDG du groupe a également assuré que cette nouvelle technologie devrait "être beaucoup plus respectueuse de l'environnement, parce que le numérique consomme beaucoup d'énergie et on doit relever notre niveau d'ambition de ce côté-là".

Une entreprise européenne capable de la concevoir

Pour lui, ce réseau "conçu pour les objets connectés" doit avoir plusieurs caractéristiques : une connectivité adaptée à ces objets, un prix abordable, une consommation raisonnable et il doit permettre de récupérer toutes les données qui sont générées par les objets connectés.



Concernant la construction de ce réseau, Stéphane Richard a rappelé que "4 ou 5 entreprises dans le monde" en étaient capable, dont une en Europe : Ericsson. Si le PDG d'Europe milite pour favoriser l'entreprise européenne, il s'est dit défavorable "à une exclusion radicale des Chinois" sur ce marché.