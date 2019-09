publié le 17/09/2019 à 06:30

Deux Français sur trois estiment avoir bénéficié des mesures prises par le gouvernement, selon une enquête Cofidis que RTL dévoile ce matin. Pour autant, 31% des Français jugent leur pouvoir d'achat faible. Un chiffre qui est en augmentation : 31% contre 28% l'an dernier. Et la part des Français qui jugent leur pouvoir d'achat correct ou élevé a baissé.

Serge sort du supermarché. Il travaille dans le milieu du spectacle et comme comme un Français sur trois, il estime que son pouvoir d'achat est faible. "On entend des petites baisses comme la taxe d'habitation (...) Mais d'un autre côté, tout ce qui est du quotidien ; les courses, etc... Cela augmente toujours", déplore-t-il.

Pierre, lui, est agent RATP. Comme deux Français sur trois, il confirme avoir bénéficié des mesures du gouvernement, notamment de la baisse d'impôt sur le revenu. "200 euros sur l'année, cela fait 50 centimes par jour", ironise-t-il. Antony est cadre.



Il gagne 45.000 € par an et en reverse 8.000 à l'État, tout impôt confondu. Il ne perçoit aucune hausse de pouvoir d'achat. "Mon essence, je la paye au même prix, les transports je les paye plein pot, et nous (cadre), on bénéficie d'aucune aide".

Dans ce contexte, les trois quarts des Français ne font pas confiance au gouvernement pour améliorer leur pouvoir d'achat d'ici la fin du quinquennat.