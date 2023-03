Ces films de robot qui nous projettent dans le futur

Wall-E, entre fin du monde et poésie absolue

Un petit robot monté sur chenille, pas des plus modernes au départ mais qui évolue tout seul : Wall-E, dans le film d'animation éponyme de Pixar. On le voit découvrir les déchets humains sur la Terre avec gourmandise.

Eve, le robot venu pour évaluer l'état sur Terre, montre un visage moderne de la robotique : bras-fusil, corps aérodynamique, vol rapide ... mais - c'est peut-être la phase suprême de l'évolution robotique - les deux vont tomber amoureux.

Le film d’action à voir absolument : Terminator

Arnold Schwarzenegger en robot, le réalisateur de "Titanic" et de "Avatar" James Cameron : le casting est trois étoiles. Le pitch : un robot super puissant, Terminator, veut tuer une certaine Sarah Connor …

L’idée est venue à James Cameron un peu par hasard : « J’étais à Rome dans une chambre d’hôtel, je traînais, j’étais malade, j’avais une forte fièvre. J’étais allongé sur le lit, je laissais mes pensées vagabonder et j’ai eu cette idée, ces images bizarres. J’ai toujours voulu faire une histoire de robot implacable, car ça n’avait jamais vraiment été fait ».

Le film est très années 80 mais reste cultissime. C’est avec ce film qu’Arnold Schwarzenegger accède au rang de star mondiale.

Si vous ne comprenez rien aux robots, regardez I-Robot

Le film de 2004 avec Will Smith "I-Robot" a la particularité de nous faire réfléchir au rôle d’un robot sur Terre. Notamment parce que toute l’intrigue questionne les trois lois de la robotique, des lois créées par les écrivains de science-fiction Isaac Asimov et John Campbell.

La première, et la plus importante, est qu'un robot ne peut pas tuer un être humain. Or, dans "I-Robot", on soupçonne un robot, Sonny, d’avoir tué le roboticien Alfred Lanning. Sonny aurait maquillé la scène de crime en suicide.

Alors, le robot Sonny a-t-il tué le roboticien ? Y a–t-il une conspiration des robots contre les humains ? Il faut voir I-Robot pour le savoir

