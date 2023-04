Ces 3 découvertes archéologiques insolites

Un fromage vieux de 3.200 ans

En 2018, dans la nécropole de Saqqara, près du Caire, une équipe de recherche a trouvé une "masse blanchâtre solidifiée" dans des jarres dans la tombe de Phtamès, un officiel égyptien de haut rang du XIIIe siècle avant Jésus-Christ.

Cette “masse blanchâtre” est en réalité un fromage vieux de 3.200 ans. Selon les chercheurs, c’est la première fois que du fromage d’Égypte ancienne est découvert, et ce pourrait être le fromage le plus vieux sur Terre. Ce fromage est fait majoritairement de lait de brebis et de chèvre, au goût très acide selon le Professeur Paul Kindstet, historien du fromage et professeur de chimie.

Le fromage contenait une bactérie possiblement mortelle pour l’homme, responsable de la brucellose chez les moutons et les chèvres. C’est là aussi la plus ancienne preuve de son existence sur Terre.



Un sac rempli de drogue en Bolivie

Dans la région de l’Altiplano du Lipez, à 4.000 mètres d’altitude, des chercheurs ont mis la main en 2019 sur un sac en cuir pas tout jeune qui en dit beaucoup sur les pratiques ancestrales des Boliviens.

Cocaïne, feuilles de coca, mais aussi tubes d’inhalation ou encore tablettes pour réduire en poudre les feuilles … le sac en cuir appartenait à des chamans boliviens de la culture Tiwanaku, qui vivaient il y a plus de mille ans dans la zone qui est aujourd’hui entre la Bolivie, le Pérou, l’Argentine et le Chili.

"Ces chamans consommaient des psychoactifs et des hallucinogènes en utilisant des objets stylisés pour les inhaler. Les archéologues ont découvert ces habitudes en découvrant ce sac”, expliquent nos confrères de France 24.

Cette découverte a eu lieu dans une grotte. On a également découvert des traces d’ayahuasca, des plantes qui ne poussaient pas dans les Andes, la preuve d’échanges commerciaux en Amérique du Sud.

Un trésor vieux de 2.500 en Suède

En avril 2021, un cartographe amateur Tomas Karlsson se promène en vue d’une course d’orientation du côté de Alingsas au Sud-Est de la Suède. Il trouve par terre ce qui ressemble d’abord à des câbles. Il croit trouver une lampe … C’est en réalité un trésor vieux de 2 500 ans.



Collier, bijoux, épingles, vêtements : la cinquantaine d’objets trouvés par Tomas en pleine nature étaient à l’air libre, sûrement déterrés par des animaux sauvages.

