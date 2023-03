TikTok : qu'est-ce que le maquillage d'accouchement, très tendance sur le réseau social ?

Cette tendance venue des États-Unis a débuté sur Instagram et fait désormais beaucoup parler sur TikTok. Beaucoup de futures mamans se filment poudriers et pinceaux à la main... dans leur lit d'hôpital, comme l'influenceuse I am Dodos (100.000 abonnés sur TikTok), qui explique (en chemise d'hôpital) avoir déjà commencé à accoucher et montre pourtant ses étapes de maquillage.

Pourquoi se maquiller juste avant d’accoucher ? Cela permet à la future maman de se trouver belle et d’avoir confiance en soi, de se détendre, de se sentir en contrôle mais aussi de faire la fête à son bébé quand il arrive… ou tout simplement être apprétée pour les photos d’accouchement.

Mais la tendance fait polémique. Il n’y a qu’un pas pour y voir une nouvelle injonction faite aux femmes. Même couverte de sueur, de sang et de liquide amniotique, la femme doit encore être belle … l’éternelle pression sociale.

Sur le plan médical, cacher la peau pourrait fausser des informations auprès du personnel soignant comme la pâleur du visage, ou encore les lèvres bleues.

Mais finalement, le plus important est de donner le choix à la maman et de laisser les femmes, une bonne fois pour toutes, faire ce dont elles ont envie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info