publié le 18/08/2018 à 02:29

Un fromage vieux de 3.200 ans a été découvert par des scientifiques dans une tombe à Memphis, l'ancienne capitale de l'Égypte, rapporte le HuffPost. Les chercheurs ont publié leur étude dans la revue Analytical Chemistral le 25 juillet dernier.



Ils racontent avoir retrouvé des pots cassés remplis d'une mystérieuse substance blanche dans la tombe de Phtames, l'ancien maire de Memphis. Une substance qui sera ensuite analysée comme étant... du fromage. "Probablement le plus ancien résidu archéologique solide de fromage jamais trouvé", précisent les scientifiques dans l'étude.

Après des examens plus approfondis, l'équipe a découvert que le fromage contenait une bactérie : la Brucella melitensis, qui est en plus d'être responsable de la brucellose chez les ovins et caprins, peut également être mortelle pour l'homme.

Le tombeau a été découvert en 1885 dans la nécropole de Saqqara. Mais il avait été pillé puis perdu. C'est en 2010 que les scientifiques ont finalement mis la mains sur les jarres, raconte Futura Sciences. Si la tombe est attribuée à Phtames, le mystère reste entier plus de 150 ans après la découverte de la nécropole puisqu'aucune sépulture n'y a été retrouvée.