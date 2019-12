publié le 25/12/2019 à 16:00

Pour Noël, vous avez peut-être acheté une tablette, un ordinateur portable ou même une console de jeu à vos enfants. Maintenant, il va s'agir de faire attention à ce qu'ils n'en abusent pas trop.

Un usage prolongé de ces écrans peut nuire à la santé et à la concentration des enfants et adolescents. Le sommeil se retrouve perturbé, les yeux deviennent douloureux (et cela peut impacter la vue sur le long terme), des maux de tête peuvent apparaître, et une extrême fatigue se fait alors ressentir. Il est donc primordial d'instaurer des règles, de poser des limites, pour limiter les dégâts. Voici quelques conseils simples à appliquer.

Pour éviter que les écrans raccourcissent les nuits de vos enfants, le plus simple est d'interdire l'accès des appareils à leur chambre après une certaine heure. Cela les empêchera d'être tentés de regarder leur téléphone la nuit s'ils se réveillent (15% des adolescents envoient des SMS la nuit, et 11% se connectent sur les réseaux sociaux). Plus radical : vous pouvez aussi décider de couper le wifi si le couvre-feu instauré ne fait pas son effet.

Ensuite, il est recommandé d'utiliser des lunettes anti-lumière bleue. Il en existe des neutres ou, si la personne a déjà des problèmes de vue, avec des verres correcteurs. Enfin, en cas d'utilisation prolongée d'un écran, il faut adopter la règle des 20-20-20 : lever la tête toutes les 20 minutes, regarder quelque chose qui se situe à 20 mètres de vous pendant au moins 20 secondes. Ces conseils sont aussi valables pour les adultes.