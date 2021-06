et AFP

publié le 01/06/2021 à 19:39

À compter de ce mardi 1er juin, tous les médecins, et notamment les généralistes, peuvent initier directement le traitement préventif de la PrEP. Destiné aux séronégatifs, la PrEP vise à éviter le risque d'infection par le virus du sida.

Avant ce mardi, la première prescription ne pouvait être réalisée que par des médecins de services hospitaliers qui prennent en charge le VIH, ou dans un centre gratuit de dépistage et de diagnostic (CeGIDD). Le médecin traitant ne pouvait uniquement que renouveler l'ordonnance.

Ce traitement de Prophylaxie pré-exposition (PrEP) est à base d'anti-rétroviraux. Il se prend en comprimés et permet de prévenir une contamination par le VIH lors de rapports sexuels sans préservatif. "Aujourd'hui plus de 30.000 personnes sont sous PrEP mais ce n'est pas suffisant pour casser les chaînes de nouvelles contaminations et faire baisser puis disparaître l'épidémie", a souligné le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le coronavirus a fait chuter les dépistages

De plus, "la crise sanitaire COVID-19 a mis en évidence la chute de l'activité de dépistage du VIH (-10%) et des IST (MST, ndlr) bactériennes (-6%) en 2020, et la diminution du recours à la PrEP", ajoute le ministère.

"Le Covid-19 ne doit pas faire oublier les autres épidémies, à commencer par celle de VIH. Le déploiement de la PrEP en ville est une demande de longue date des associations que nous honorons aujourd'hui", a indiqué Olivier Véran, qui s'est dit "sûr" que cette décision aura "un impact important sur les contaminations". L'association AIDES avait notamment déploré la trop faible proportion de femmes (3%) sous PrEP.

Annoncée lors de la journée mondiale de lutte contre le sida, en décembre, cette mesure est arrivée avec un peu de retard. En effet, Olivier Véran avait alors déclaré devant l'Assemblée que "les médecins libéraux pourront bientôt, c'est l'affaire de quelques semaines, prescrire en primo-prescription cette fameuse PrEP".