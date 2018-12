VIDÉO - La "gluci-conscience", une tendance alimentaire en pleine expansion

publié le 10/12/2018 à 12:09

C’est un néologisme étonnant : "gluci-conscient". Il qualifie les consommateurs qui contrôlent leurs apports en glucides. Diabétiques, obèses ou sportifs d’endurance en quête de performances sur de très longues distances, ces gourmets d’un nouveau genre limitent volontairement leur consommation de sucres rapides au profit d’aliments à index glycémique bas comme les légumes crus, les oléagineux, les fruits ou les céréales complètes.



Les gluci-conscients sont de plus en plus nombreux en France : environ cinq millions de personnes dont plus de la moitié souffre du diabète de type 2. Les personnes en bonne santé peuvent également limiter leurs apports en glucides pour faciliter leur digestion ou ne pas se sentir trop lourdes après un repas.

Attention aux carences toutefois : d’après le programme national nutrition santé (PNNS), les glucides doivent représenter 50% de notre alimentation, ce qui représente environ 250 à 350 grammes par jour et par personne.