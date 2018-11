Homéopathie : 74% des Français favorables au maintien du remboursement

publié le 09/11/2018 à 05:20

Les Français sont adeptes de l'homéopathie et ne veulent pas changer leurs habitudes. D'après un sondage Ipsos publié dans Le Parisien ce vendredi 9 novembre, 74% des Français sont favorables au maintien du remboursement de l'homéopathie. Une opinion qui pourrait avoir de l'importance alors qu'un combat autour des petites granules blanches a lieu ces dernières semaines.



La faculté de médecine de Lille a récemment suspendu son diplôme d'homéopathie en attendant l'avis de la Haute Autorité de Santé. Cette dernière a été mandatée par l'exécutif pour évaluer l'efficacité de l'homéopathie et donc le bienfait, ou non, de son remboursement.

Ce sondage dans Le Parisien a été commandé par plusieurs laboratoires, Weleda, Lehning et Boiron, fabricants d'homéopathie, sous forme de granules ou de gouttes. "Il est clair que l'arrêt de n'importe quel remboursement génère une opposition de l'opinion mais celle-ci est tout de même à mettre en relation avec les bénéfices dont les Français disent tirer de l'homéopathie, qui a un véritable ancrage dans leur pratique de soins", explique au quotidien francilien le directeur santé d'Ipsos Luc Barthélémy.

Les Français croient en ses bienfaits

Au-delà de ne pas souhaiter la fin du remboursement de l'homéopathie, les Français interrogés croient effectivement en ses bienfaits puisqu'ils sont 74% à juger qu'ils sont efficaces et 70% à y avoir recours pour traiter de premiers symptômes. Enfin, 83% des personnes sondées estiment qu'il est légitime pour un médecin de prescrire de l'homéopathie en complètement d'un médicament. Pour eux, l'homéopathie n'est donc pas à mettre en opposition avec les traitements traditionnels.