Pourquoi la variole du singe devrait changer de nom

Si l'OMS n'a pas dit explicitement pourquoi elle voulait changer le nom de la variole du singe, cela viendrait de termes stigmatisants pour les pays africains. Cela concernerait surtout les souches du virus, qui sont nommées d'après des régions ou pays d'Afrique, comme la "souche d'Afrique de l'Ouest ou celle de Bassin du Congo". Pourtant, 84% des cas détectés cette année le sont en Europe. Une trentaine de scientifiques, avait demandé, en juin, "une nomenclature qui ne soit ni discriminatoire ni stigmatisante", qui permettrait de rendre compte de la réalité actuelle.

Par ailleurs, selon le virologue Oyewale Tomori, à l'origine, ça n'est pas franchement une maladie liée aux singes", donc le nom "variole du singe est trompeur". Il vient du fait que des chercheurs danois avaient découvert la maladie, dans les années 1950, dans leur laboratoire, chez les singes. Alors qu'elle s'attrape principalement auprès des rongeurs.

Sur le site The Conversation, le chercheur Moses John Bockarie indique le côté stigmatisant car "Les singes sont généralement associés aux pays du Sud, en particulier l’Afrique". Le continent a souvent été ciblé comme le foyer de nombreuses maladies. L'épidémiologiste Oliver Restif poursuit : "On a surtout vu ça avec le sida dans les années 1980, Ebola lors de l’épidémie de 2013, puis avec la Covid et les supposés "variants sud-africains".

L'épidémiologiste regrette également les "vieilles photographies de patients africains" pour illustrer les articles, alors que les cas actuels "sont bien moins graves".

