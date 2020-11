Vaccin : "On a une confiance suffisante dans sa sécurité", estime le Pr Bruno Hoen

publié le 18/11/2020 à 19:05

L'arrivée d'un premier vaccin semble imminente. Le laboratoire américain Pfizer a annoncé ce mercredi 18 novembre que sa solution était efficace à 95%, légèrement plus donc que le vaccin de Moderna, efficace à 94,5%. Cette course au vaccin peut créer un certain scepticisme, qui pousse à se demander si tout cela ne serait pas bâclé au profit d'intérêts financiers.

Pour le professeur Bruno Hoen, invité sur RTL, cette idée semble absurde, "si on autorise la mise sur le marché d'un vaccin, c'est que l'on a une garantie, une confiance suffisante dans sa sécurité". Concernant des éventuels effets secondaires inattendus, le directeur de la recherche médicale de l’Institut Pasteur poursuit en expliquant qu'il est "assez rare qu'il y ait des effets secondaires tardifs".

"Ce sera le premier critère, s'assurer qu'il n'y ait pas d'effets indésirables à une fréquence ou une gravité inacceptable et qu'il soit suffisamment protecteur", poursuit-il. Pour ce faire, chaque pays dispose de sa propre agence des médicaments, indépendante de toute autorité, "donc si un vaccin est mis sur la marché, c'est qu'on aura considéré que son innocuité et son efficacité sont très satisfaisantes".