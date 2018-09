et La rédaction numérique de RTL

publié le 04/09/2018 à 07:10

Un espoir pour les 150.000 malades souffrant de rectocolite hémorragique (RCH). Cette maladie inflammatoire chronique, qui touche le rectum et le colon, est très handicapante au quotidien : les malades doivent aller une dizaine de fois par jour aux toilettes et souffrent de crampes abdominales très douloureuses. Il n'existe pas encore de traitement curatif.



Abivax, une société de biotechnologie innovante, a mis au point un traitement par voie orale. Elle annonce des résultats "impressionnants" de son essai clinique (phase 2) portant sur 30 patients répartis en Europe. Vingt ont pris le médicament, 10 le placebo. L'étude est conduite en aveugle : les patients et les médecins ne savaient pas qui prenait quoi.

Après une prise quotidienne de ce médicament durant 8 semaines, 35% des patients ont vu leurs symptômes quasiment disparaître (contre 11% dans le groupe avec placebo). 50% avaient, à la coloscopie, une muqueuse presque normale (contre 11% avec placebo).



Une mise sur le marché dans 5 à 10 ans

Un essai très prometteur d'abord pour la simplicité du traitement : un seul comprimé à avaler au quotidien alors que ces malades doivent endurer, avec les médicaments existants, des injections deux fois par mois. À noter également : des effets très rapides au bout de seulement 8 semaines.



Il est encore beaucoup trop tôt pour parler de guérison. D'autres essais avec davantage de patients vont être menés avant la mise sur le marché, dans 5 à 10 ans, si tout va bien, de ce médicament aux vertus anti-inflammatoires très puissantes. Des essais concerneront également la maladie de Crohn et la polyarthrite rhumatoïde.