et AFP

publié le 24/01/2021 à 04:55

L'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) a annoncé les résultats d'une vaste étude clinique, montrant que la colchicine, un anti-inflammatoire, est efficace pour traiter la Covid-19. Elle réduirait les risques de complications liées à la maladie. Les résultats positifs de l'étude COLCORONA constituent une "découverte scientifique majeure", qui fait de la colchicine "le premier médicament oral au monde qui pourrait traiter les patients en phase pré-hospitalière", affirme l'ICM dans un communiqué rendu public tard vendredi soir.

Ce puissant anti-inflammatoire est utilisé pour le traitement de la goutte. Les résultats de l'étude ont "démontré que la colchicine a réduit de 21% le risque de décès ou d'hospitalisations chez les patients atteints de Covid-19 comparativement au placebo", souligne l'ICM. L'étude, menée au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, a porté sur 4.488 patients.

Chez 4.159 de ces patients, dont le diagnostic de Covid-19 a été prouvé par un test PCR, la colchicine a "entraîné des réductions des hospitalisations de 25%, du besoin de ventilation mécanique de 50%, et des décès de 44%", fait valoir l'institut. Le traitement à la colchicine est efficace pour prévenir le phénomène de "tempête inflammatoire majeure" et réduire les risques de complications liées à la Covid-19, a expliqué le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l'ICM et chercheur principal de l'étude COLCORONA.

"Il s'agit de la plus grande étude à l'échelle mondiale testant un médicament administré oralement chez les patients non-hospitalisés avec la Covid-19", précise l'ICM.