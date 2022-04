Dépression : une patiente aux symptômes atypiques et une piste inexplorée

Que fait un médecin lorsqu'il est dérouté face aux symptômes d'un patient ? "C'est important de se fier à son intuition clinique, même si on n'a pas toujours des arguments très tangibles et très précis", répond la psychiatre Clara Brichant, qui raconte la prise en charge délicate d'une de ses patientes dans un nouvel épisode du podcast "Symptômes".

Lorsqu'elle la reçoit pour la première fois, la psychiatre vient tout juste de terminer son internat de médecine. Un après-midi, elle reçoit cette patiente d’une trentaine d’années. D’apparence, elle est en bonne santé et mène une vie stable, employée dans une entreprise automobile depuis plusieurs années. Elle est adressée par sa médecin généraliste, à la demande du patron de la jeune femme, inquiet. "Son employeur déplorait un absentéisme récurrent au travail", explique la psychiatre dans cet épisode de "Symptômes".





Etrangement, la patiente ne fournit aucune justification à ces manquements professionnels : elle n’arrive tout simplement pas à se lever le matin. "Elle ne cherche même pas spécialement à excuser ses absences, elle les présente comme un fait", indique Clara Brichant.

Il y a des symptômes dépressifs, c’est sûr, mais relativement atypiques

Alors que sa patiente ne présente aucun antécédent psychiatrique, personnel et familial, la docteure est rapidement désarçonnée par l'attitude passive de la trentenaire qui n’a plus aucune vie sociale, ni de motivation. Cela fait six mois maintenant qu'elle engloutit des aliments gras et sucrés devant la télévision. La psychiatre est également contactée par la mère de la patiente qui se montre très inquiète quant au changement de vie soudain de sa fille.





Aucun évènement traumatique antérieur ou récent n’est à déplorer chez la jeune femme. Plus surprenant encore, la psychiatre ne constate ni tristesse, ni déprime dans son comportement. "Il y a des symptômes dépressifs, c’est sûr, mais relativement atypiques" diagnostique alors la docteure, encore perplexe de cette première consultation.

Interloquée, Clara Brichant contacte la médecin généraliste de la patiente pour s’assurer de ses derniers bilans médicaux. Au téléphone, la professionnelle de santé s’avère très expéditive. Pour cette dernière, il s’agit ni plus, ni moins, d’une pathologie psychiatrique.

"Même si je n'y crois pas vraiment, je n'exclus pas la possibilité d'une dépression", explique la docteure. La médecin prescrit à la patiente du prozac, un antidépresseur, sans résultat. Elle complète alors le traitement avec un régulateur d’humeur, utilisé pour les troubles bipolaires. Mais rien n'y fait. Pendant plusieurs semaines, Clara Brichant réitère les consultations mais ne constate aucune évolution.

"Je me sens démunie et je reste toujours sur cette idée qu'on est encore une fois passée à côté de quelque chose sur le plan somatique." Face à ce tableau clinique énigmatique, le doute s’installe chez la jeune psychiatre. Pourtant, son intuition médicale la mène sur une piste qui n'a pas encore été explorée…