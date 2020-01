Soupe industrielle : "C'est du dépannage", estime Arnaud Cocaul

publié le 07/01/2020 à 16:22

Les soupes industrielles passées à la moulinette. 60 Millions de consommateurs a testé trois grands classiques de la préfaite : velouté de poireaux et pommes de terre, mouliné de légumes et soupe de potiron. Vingt-huit échantillons ont été analysés pour connaître les teneurs en fibres, vitamines et sel. Et les résultats sont décevants. "Une assiette de crudités, c'est toujours mieux qu'une soupe industrielle", explique le Dr Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste.

Nous avons besoin de 30 g de fibres par jour, nous disent les médecins, et dans une portion de soupe testée, il y en a qu'un 1 g, en moyenne. Du côté des vitamines, c'est très inégal : il y en a très peu dans les recettes poireaux-pommes de terre, un peu plus dans les soupes de potiron et de légumes variés. En ce qui concerne la teneur en sel, les potages déshydratés, en sachet, ne sont pas les pires : les industriels ont fait des efforts même s'il y a des épaississants et des arômes chimiques.

Pour le docteur Caucol, les soupes industrielles, "c'est du dépannage". Si vous en achetez de temps en temps, "Évitez les veloutés, allez sur les soupes et sur les moulinés qui sont plus intéressants car plus riches en fibres, explique-t-il. Prenez un fruit à côté pour étoffer votre apport nutritionnel", poursuit-il.

Selon lui, "le sel est l'un des premiers pourvoyeurs d'hypertension dans notre pays. Dès que vous mangez 'industriel', vous augmentez votre teneur en sel de manière trop importante", déclare-t-il. Concernant le bio, il répond : "On peut manger du bio mais de la malbouffe bio. Ce n'est pas parce que vous mangez bio, que vous mangez équilibré", conclut-il.