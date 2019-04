publié le 13/04/2019 à 07:00

Les compléments alimentaires servent-ils vraiment à quelque chose ?

Invité : Professeur Luc Cynober, pharmacien, professeur de nutrition à la faculté de pharmacie Paris-Descartes, chef du service de biochimie de l’hôpital Cochin. Il est membre titulaire de l’Académie de pharmacie et membre correspondant de l’Académie de médecine.

Co-auteur de La vérité sur les compléments alimentaires (Editions Odile Jacob)

Quels sont les exhausteurs de goût naturels qui donnent de la saveur à notre cuisine ?



Invitée : Farida, chroniqueuse culinaire, tous les jours à 11h45 dans l’émission "La quotidienne" sur France 5, foodista, journaliste cuisinière et auteur de I love food (Editions First)

Comment stimuler notre libido ?



Invité : Damien Mascret, sexologue et journaliste au Figaro Santé



