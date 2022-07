Sexualité : le bouboupisme, cette pratique sexuelle qui garantit un plaisir intense

Envie de surprendre votre partenaire ? Le meilleur moyen est de tester des nouvelles pratiques. L'une d'entre elles serait particulièrement efficace : le bouboupisme, soit l'art de "titiller le téton" par des caresses, des effleurements, des pincements ou des mordillements, pour provoquer l'excitation.

Leur stimulation aurait une efficacité prouvée : 82% des 153 femmes interrogées dans une étude réalisée par l’Université de Sheffield et publiée dans The Sexual Journal of Medicine avouent que la stimulation de la poitrine a une place essentielle dans leur libido. Et près de 95% des 18-22 ans ont déjà eu une expérience orgasmique directement liée à la stimulation des mamelons. Car les hommes, aussi, apprécient le bouboupisme : "52 % des jeunes hommes déclarent être excités quand leur partenaire pratique le bouboupisme sur eux, ou quand ils le font eux-mêmes", relève le professeur Levin, responsable de l'étude.



Chez les femmes, la sensibilité des tétons est liée au fait que c'est une zone très érogène avec un système de nerfs qui activerait, au fil des caresses, les zones cérébrales liées au clitoris et au vagin, explique les Éclaireuses, mercredi 6 juillet. Cette zone est plus ou moins sensible en fonction du cycle menstruel : les périodes d'ovulations sont ainsi les plus propices au plaisir mammaire.

