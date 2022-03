Rencontre : la première nuit, l'épreuve de vérité

Karine a rencontré un homme sur un site de rencontre. Tout s'est très bien passé pendant un mois jusqu'au week-end dernier et leur première nuit passée ensemble. Mais le lendemain, il lui a dit qu'ils n'était pas aussi complices dans l'intimité que dans la vie. Karine est tombée de haut.

On a diagnostiqué à la femme de Stéphane un cancer du sein il y a 1 an. A ce moment-là, ce dernier à été rattrapé par ses vieux démons : jeu, alcool... Il n'a absolument pas soutenu sa femme durant son combat. Conscient d'avoir été défaillant, Stéphane souhaiterait retrouver la confiance de sa femme.

Les parents de Nicolas vivent dans un désert médical. Ils ne peuvent pas consulter de médecin et Nicolas voit la santé de sa mère décliner. Il est totalement démuni et ne sait pas vers qui se tourner.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

