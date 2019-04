publié le 11/04/2019 à 16:34

Inquiétude en Seine-et-Marne. La Préfecture de ce département d'Île-de-France a fait retirer de la vente des fromages produits par la société Fromagère de la Brie en raison de plusieurs cas d'infection à la listéria.



"Depuis l'identification par Santé publique France de cas d'infection à la listéria de personnes ayant consommé du fromage fabriqué par la société Fromagère de la Brie, les autorités sanitaires des ministères en charge de la santé et de l'alimentation en lien avec l'entreprise sont mobilisées afin de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des consommateurs", explique les ministères de la Santé et de l'Agriculture dans un communiqué commun.

C'est pourquoi, différents fromages sont touchés par ce rappel mis en place "par mesure de précaution". Des fromages de type Brie, Coulommiers, Brillat-Savarin sont notamment concernés.

Pour les personnes possédant ces produits, il est conseillé de ne pas les manger et de les ramener en magasin afin de procéder à un remboursement.



Pour les personnes ayant déjà ingéré ces produits, la vigilance est de mise. "Celles qui en auraient consommé et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation", explique le communiqué des ministères.

Une maladie mortelle

Cette bactérie est responsable de la listériose, une maladie dangereuse pour les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les personnes âgées. Il est donc conseillé de ne pas consommer ces produits et de les rapporter en magasin afin d'être remboursé.



Selon l'institut Pasteur, en France, la maladie reste rare mais mortelle dans 30 à 40% des cas survenant en dehors de la grossesse.