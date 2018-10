publié le 09/10/2018 à 07:15

Ce budget estimé à un peu plus de 700 euros peut être bien plus conséquent en fonction de l'âge de la personne et de son lieu d'habitation. 914 euros de budget santé sont nécessaires pour les Français âgés de 50 ans et plus. Il faut compter 1.166 euros de budget moyen en Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (contre seulement 481 euros en Centre Val-de-Loire).



Problème, près d'un Français sur cinq a connu des difficultés à payer ses frais de santé au cours de l'année qui vient de s'écouler. Pire, près d'un citoyen sur trois a déjà renoncé à se faire soigner au cours des douze derniers mois.

Dans l'Aisne, département qui souffre de la précarité, bon nombre d'assurés renoncent à aller consulter leur médecin faute de moyens ou par manque d'informations. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a mis en place un dispositif de lutte contre le renoncement aux soins qui commence à porter ses fruits.

Dentaire et optique souvent sacrifiés

Informés via les services sociaux ou les associations, des agents de l'Assurance maladie accompagnent ces assurés en les aidant à remplir leurs dossiers, à trouver un médecin traitant, parfois une mutuelle.



Ce sont majoritairement les soins dentaires et ophtalmologiques qui sont délaissés mais également certaines visites chez le médecin généraliste. Depuis le mois de février, dans ce département picard, une centaine d'assurés ont pu être pris en charge grâce à cette mesure d'assistance.



Ce dispositif, initialement lancé dans le Gard par la CPAM, est en train d'être généralisé au niveau national.