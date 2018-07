Départs en vacances : les bons réflexes pour ne pas s'endormir au volant

publié le 17/07/2018 à 06:50

La route des vacances peut-être plus dangereuse qu'on ne le pense. Avec les grands départs - et retours - prévus cet été, les automobilistes doivent être encore plus vigilants, principalement sur l'autoroute. La somnolence au volant est une des causes principales d'accidents sur les routes de l'Hexagone, car les signes annonciateurs d'un endormissement sont souvent minimisés.



Pourtant, pour assurer sa sécurité et celle des autres usagers de la route, il est primordial de s'écouter. Afin d'éviter tout risque inutile, il faut s'arrêter dès les premiers signes de somnolence : les yeux qui piquent, une raideur dans la nuque, une sensation d'engourdissement, des bâillements et le besoin de changer de position sont les nombreux signes avant-coureurs qui doivent vous alerter.

Lorsque vous ressentez ces différents signes de fatigue, arrêtez-vous. Faites une vraie pause, pendant laquelle vous devez privilégier la sieste, qui ne doit pas excéder les vingt minutes. Vous pouvez aussi boire un café, qui commencera à agir 30 minutes après son absorption. Si c'est possible, faîtes-vous relayer par un autre conducteur le temps nécessaire. Cela vous permettra de dormir un peu et de vous déconnecter de la route pendant un certain temps.

Se préparer la veille

Une conduite sécurisée demande également de la prévoyance, car un trajet se prépare dès la veille pour le conducteur. Reposez-vous quelques jours avant de prendre la route et principalement la veille du départ, grâce à une bonne nuit de sommeil. Les médecins estiment qu'un adulte doit au minimum dormir sept heures par nuit, mais que la dette de sommeil est très importante chez les Français. Ce manque de sommeil accumulé peut être très dangereux lorsque vous êtes au volant et peut entraîner, lui aussi, de la somnolence.



La veille du départ, privilégiez des repas légers et ne buvez pas d'alcool. Faites également attention aux médicaments que vous prenez, car certains favorisent la somnolence. La présence d'un triangle jaune sur la boîte signifie qu'il faut être prudent, celle d'un triangle orange qu'il faut redoubler de vigilance et le signal rouge vous interdit de prendre le volant. En cas de doute, demandez conseils à votre médecin ou à votre pharmacien.



Enfin, pour éviter tout risque, faites attention à vos heures de conduite. Sur la route, les heures à risque se situent entre deux et cinq heures du matin puis entre 13 et 16 heures l'après-midi. Si vous devez prendre le volant dans un de ces créneaux, restez concentré au maximum et arrêtez-vous dès que vous ressentez de la fatigue.



N'essayez pas de mettre de la musique, de discuter avec vos passagers ou de rouler avec les vitres ouvertes : ces mauvais conseils ne feront pas disparaître votre état de fatigue. Le plus prudent n'est pas de lutter contre le sommeil, mais de se mettre en sécurité le temps qu'il diminue.