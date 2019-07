publié le 01/07/2019 à 12:43

En médecine, améliorer le quotidien des patients est toujours une priorité. Toutes les idées sont bonnes, comme permettre aux malades d'accueillir leurs animaux de compagnie. Ce qui est relativement courant dans les EHPAD, mais pas dans les hôpitaux, pour une question d'hygiène.

Le service réanimation de l’hôpital Cochin dans le 14e arrondissement de Paris est le seul service en France à autoriser cette pratique. Au sous-sol de l'hôpital, au niveau -1, se trouvent 24 chambres individuelles. Le Professeur Jean-Paul Mira, chef du service de médecine intensive réanimation rend visite à l'une de ses patientes. Soélia, 22 ans, a fait une tentative de suicide en ingurgitant de nombreux médicaments.

Mais la jeune femme n'est pas seule. Dans sa chambre, Paddington, un jeune cocker de 5 mois, aboie. Entourée de son père, de son conjoint et d'une amie, la visite de son chien est un réel soulagement pour Soélia.

Un protocole d'hygiène scrupuleux

Mais pour que cela soit possible, un rigoureux protocole d'hygiène doit être respecté à la lettre. Mis en place il y a trois ans en lien avec le Comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'hôpital, il comporte une dizaine de pages.

Comme en témoigne Louis, infirmier de l'établissement, plusieurs règles strictes sont à observer : seuls les chiens et les chats sont autorisés. Si besoin, il faut réaliser un brossage des dents, ainsi que des soins des oreilles et des griffes des animaux. Les visites durent environ deux heures, et lorsque l'animal part, les draps sont changés et la chambre nettoyée.

Une plus-value confirmée par les médecins

Pour les médecins, cette pratique encore inédite représente une plus-value. C'est notamment le cas de Soélia, qui a pu retrouver son chien après sa réanimation. Le professeur Jean-Paul Mira affirme accueillir ce genre de visite en moyenne une fois par mois.