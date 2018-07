Pourquoi l'allaitement maternel a de nombreux bienfaits pour la mère

publié le 31/07/2016 à 08:28

Le lundi 1er août sera la journée mondiale de l'allaitement maternel, un procédé qui a de nombreux bénéfices. Cela renforce l'immunité et fait que l'enfant aura moins d'allergies. Mais cela a aussi de nombreux bienfaits pour les mamans, comme on l'a découvert très récemment dans des études norvégiennes.



Cela réduit les risques de cancer de l'utérus, du sein, et protégée de l'ostéoporose. Les dirigeants de cette étude ont testé 5.000 femmes, celles qui avaient allaité ont eu deux fois moins de fractures du col du fémur. Le diabète est également affaibli en allaitement. On s'est aperçu également qu'il décale l'âge de la ménopause. C'est un trésor pour le bébé et la maman.