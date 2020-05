publié le 04/05/2020 à 20:51

Le coronavirus circulait-il déjà en décembre dernier ? Il semblerait bien que oui. Si les trois premiers cas de contamination au Covid-19 en France datent officiellement du 24 janvier, le Pr. Yves Cohen, chef du service de réanimation des hôpitaux Avicenne et Jean-Verdier, en Seine-Saint-Denis, ont annoncé dimanche 3 mai un cas positif remontant au 27 décembre.

"On a repris toutes les pneumonies qui ont été hospitalisées en réanimation entre le 2 décembre et le 16 janvier et qui n’avaient pas de diagnostic par PCR, c'est-à-dire 14 patients", indique-t-il ce lundi 4 mai à RTL. On a refait des tests début avril et on a retrouvé que l’un d’entre eux était en fait Covid +".

Selon lui, cette découverte est importante "pour connaître la vie du virus". "Ça montre que le virus était présent en France dès le mois de décembre".

Le Pr. Yves Cohen a ajouté que le patient allait "bien, lui et ses enfants qui ont aussi été malades". "Il n’avait pas voyagé, il était en Seine-Saint-Denis, sans contact particulier avec d’autres patients possibles, patients malades à cette époque."