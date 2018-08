et Thibaut Deleaz

publié le 23/08/2018 à 06:59

Du glyphosate dans les couches. Des traces de cet herbicide très controversé ont été retrouvées dans un tiers des couches-culottes testées par l'association 60 millions de consommateurs. La teneur est certes infime, mais sa présence inquiète les parents.



Comment des produits toxiques peuvent-ils se retrouver dans les couches de nos enfants ? Elles sont bien souvent composées d'un mélange de plastique et de cellulose, qu'il faut blanchir avec des produits potentiellement toxiques.

Les couches peuvent aussi être fabriquées à base de coton ou d'amidon de maïs. Les pesticides alors utilisés pour cultiver ces plantes ou des champs aux alentours peuvent se retrouver dans les couches. Les contaminations peuvent également avoir lieu dans les zones de stockage.

Les résultats du test de 60 millions de consommateurs ne sont donc pas surprenants, et l'association demande un contrôle plus sévère des procédés de fabrication, ainsi qu'une meilleure information des parents sur les paquets. Certaines marques n'indiquent en effet pas clairement la composition de la couche, et il faut se rendre sur internet, pour trouver la liste des produits utilisés.