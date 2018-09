Le médicament Voltarène augmenterait-il les risques cardiaques ?

publié le 24/09/2018 à 15:32

Il fait partie des médicaments les plus vendus et les plus consommés au monde. Pourtant, l'utilisation du Voltarène, un anti-inflammatoire prescrit notamment pour des douleurs articulaires comme les rhumatismes, ne serait pas anodine ou exempte de risques.



Selon une étude réalisée par trois chercheurs danois, publiée le 4 septembre dernier dans la revue spécialisée britannique le British medical journal (BMJ), ce remède pourrait augmenter les risques d'accidents cardiovasculaires chez les patients qui y ont recours.

En cause, la substance active du comprimé, le diclofenac sodique. L'étude conclut que les antidouleurs comme le paracétamol ou l'ibuprofène seraient moins dangereux pour la santé que le Voltarène, disponible sur prescription d'un médecin en France. Pour les consommateurs de Voltarène, le risque cardiaque serait 50% supérieur que pour les personnes ne prenant aucun traitement.

Des effets néfastes pour les animaux

Ce n'est pas la première mise en garde publiée à l'égard de ce médicament, note Sciences et Avenir. Selon une anecdote relatée par la revue scientifique, le médicament serait à l'origine de la quasi extinction de l'espèce des vautours indiens. De nombreux volatiles, charognards, seraient mort en mangeant de la viande contenant cette substance, qui a par conséquent été bannie par la médecine vétérinaire indienne.