Il existe 65 espèces de moustiques en France. La grande majorité d'entre eux sont nocturnes. C'est le cas de l'Aedes Aegypti, l'Anopheles ou encore le Culex. Pendant la journée, ils évitent la chaleur et la lumière du soleil en attendant que la nuit tombe.

Une étude de 2013, publiée dans Scientific Reports et rapportée par Futura Sciences, explique que l'activité des moustiques la nuit n'est pas due à l'obscurité ou à la fraîcheur. Elle démontre que le moustique Anopheles gambiae sent mieux les odeurs humaines le soir. Ce qui expliquerait pourquoi les moustiques sont aussi voraces une fois la nuit tombée.

Le moustique conçoit des protéines, celles-ci transportent les molécules odorantes vers les récepteurs olfactifs. Et, comme l'explique Futura Sciences, la production de ces protéines atteint son pic au crépuscule et durant la nuit.

Néanmoins, certains moustiques n'hésitent pas à piquer pendant la journée. C'est le cas du moustique tigre, qui d'une part est plus agressif que la moyenne et d'autre part ne fait pas de bruit quand il vole. Celui-ci est particulièrement présent dans les zones urbaines et péri-urbaines.