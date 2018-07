publié le 27/04/2018 à 11:05

Gare aux moustiques. Le climat des derniers mois, fortes pluies hivernales suivie d'une chaleur au-dessus des normales de saison au mois d'avril, a joué en leur faveur. La prolifération des plus dangereux d'entre eux, les moustiques tigres, s'avère inquiétante. Sur la carte de France du moustique, toute la moitié sud est en rouge vif.



Arrivé d'Asie en 2004, il est désormais pratiquement partout. Ailleurs sur l'Hexagone, seuls dix départements restent indemnes, dans le Grand Est. Cette année, le moustique tigre a colonisé neuf départements supplémentaires.

Pour essayer d'endiguer cette prolifération, le gouvernement va lancer la semaine prochaine le plan de vigilance. Il vise à repérer et lutter contre le moustique tigre, qui peut véhiculer des maladies comme le chikungunya, la dengue ou le virus zika. Le gouvernement appelle les Français à l'aide de deux façons.

Attention aux eaux stagnantes dans les jardins

Il est d'abord demandé de ne pas laisser d'eaux stagnantes dans son jardin, de vider soucoupes de pot de fleurs ou vieux pneus. Il convient également de signaler ce moustique lorsque l'on remarque sa présence.



Le moustique tigre est tout petit - 5 millimètres -, noir avec des rayures blanches. Le mieux est de le photographier - si possible avant de l'avoir écrasé - et d'envoyer la photo au site Vigilance Moustique qui le surveille. En 2017, 372 signalements ont été envoyés.



En cas de piqûre, pas de panique. Le moustique tigre n'est pas systématiquement dangereux, il faut pour cela qu'il ait piqué avant une personne malade. Les médecins sont en alerte. Dès qu'un cas de dengue ou de chikungunya est détecté sur une personne qui, en général, revient d'un pays infecté, la préfecture fait démoustiquer son quartier et sa famille est placée sous surveillance.



La traque des moustiques est parfois utile avant le coucher, mais n'ayez crainte : le moustique tigre pique le jour. Celui qui vous harcèle la nuit est peut-être agaçant, mais moins nocif.