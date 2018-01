publié le 07/01/2018 à 07:59

Parmi les fléaux qui affligent l'humanité en ce début 2018, il y a notamment la dépression nerveuse, qui concerne des millions de Français. Il existe de nombreux moyens de s'aider, de la pharmacopée aux psychanalystes. Mais il est également possible d'y voir plus clair grâce à une feuille de papier blanc et un stylo, comme l'explique le docteur Saldmann.



"Quand il y a des états dépressifs, cela commence souvent par de tous petits états dépressifs, des signaux faibles", détaille-t-il. Lorsque ces premiers signes apparaissent, il encourage à prendre une feuille de papier blanc, à scinder en deux : "D'un côté, vous allez mettre toutes les choses qui vous sont désagréables, que vous avez ressenties dans la journée ou dans la semaine. Et à droite, ce qui vous apporte des petits bonheurs, de la joie, ce qui vous fait plaisir."

Une démarche que le docteur Saldmann présente comme "un diagnostic qui va marquer la première et indispensable étape pour aller mieux" : " Le fait d'écrire noir sur blanc les causes de tristesse, cela évite de se voiler la face pour rien" et permet de "prendre au sérieux ce que l'on ne veut pas forcément voir." De plus, le fait d'écrire les points positifs sur l'autre partie de la feuille permettra de mettre l'accent sur "ces petits gestes du quotidien qui vous font plaisir", que vous allez si possible multiplier.