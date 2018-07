publié le 21/06/2018 à 09:40

Cette expression de "noyade sèche" sent bon l'oxymore. Mais vous allez voir que ça correspond parfaitement à la réalité. Imaginez que vous batifoliez dans une piscine, et que vous buviez la tasse. Vous sortez de l'eau. Vous avez un peu mal à l'estomac, mais vous n'y prêtez pas attention plus que ça.



Quelques jours passent, la douleur s'intensifie et vous passez de vie à trépas sans avoir jamais fait le lien avec ce qui s'est passé quelques jours auparavant. En fait, vous venez de mourir de ce qu'on appelle une "noyade sèche". Vos poumons ont été infectés ou irrités lorsque vous avez bu la tasse.

C'est une sorte de noyade à retardement. Il faut bien comprendre que le danger que représente la noyade ne disparaît pas quand vous sortez de l'eau, après avoir bu une bonne tasse ou avoir eu un problème respiratoire pendant que vous étiez en train de vous baigner.

Vos poumons ont été irrités. Les alvéoles pulmonaires gonflent. Cela complique la respiration et peut même finir par l'empêcher.

Irritation pulmonaire fatale

Ce à quoi il faut être attentif, c'est ce qu'il se passe après l'incident. Si vous n'arrêtez pas de tousser, si vous avez de la fièvre le lendemain ou le surlendemain, vous devez réagir : direction les urgences.



On a vu passer des cas de personnes qui présentaient ces symptômes, mais qui ne les reliaient pas au fait d'avoir bu la tasse quelques heures auparavant. Elles pensaient juste être un peu fatiguées, et ça s'est mal terminé.



C'est d'autant plus regrettable qu'une irritation pulmonaire de ce genre, quand elle est détectée, se traite sans problème. On met le patient sous oxygène. Parfois on lui prescrit des antibiotiques, et il va récupérer.



Tout le monde est concerné par ce type d'accident, mais il faut reconnaître que les enfants sont plus exposés que nous. Il y a une raison simple à ça : le système pulmonaire d'un enfant est moins mature que celui d'un adulte. Et donc plus en mesure de développer

des complications.

Toutes les eaux sont dangereuses

Sinon, en marge de ce phénomène de "noyade sèche", je rappelle qu'il y a un risque encore plus grand : c'est celui de la noyade tout court. Les vacances approchent, et sans vouloir gâcher le plaisir, je rappelle que chaque été en France quelque 500 personnes décèdent par noyade. Et l'été, ça commence aujourd'hui.



Donc aux adultes je dis : ne surestimez jamais votre forme physique. Baignez-vous dans les zones surveillées, et surtout ne quittez jamais les enfants des yeux quand ils sont dans l'eau. Mer, piscine, rivière, lac : il n'y a pas une eau moins dangereuse qu'une autre.