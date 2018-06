publié le 15/06/2018 à 10:42

Samedi 16 juin à midi sera disputé France-Australie. À moins de vivre dans une grotte préhistorique qui n'aurait pas encore été découverte, vous êtes au courant de ce rendez-vous capital. C'est pourquoi je voudrait en profiter pour parler de la préparation des Bleus.



Nutrition, sommeil, hydratation, récupération : vous imaginez bien que le staff médical de l'équipe a pensé à tout. Et comme je pars du principe qu'il y a quelques sportifs parmi vous, je ne saurais trop vous conseiller de vous inspirer, fût-ce partiellement, de l'hygiène de vie des pros du foot.

Commençons par l'hydratation. Vous allez voir que l'excellence se niche dans les détails. Figurez-vous que les joueurs ne boivent pas n'importe quelle eau. Il faut qu'elle soit à la température idéale.

Quand il fait plus de 20 degrés, la température de l'eau est fixée à 5 degrés. En revanche, si la température ambiante passe sous les 10 degrés, il faut boire une eau à 12 degrés.



Pourquoi une pareille précision ? Parce que si l'eau permet avant tout de s'hydrater, elle sert aussi à réguler la température centrale de l'organisme. Après, le détail du calcul et la bonne équation c'est une affaire de spécialistes.



Mais ce qu'il faut retenir - et ça certaines études l'ont montré - , c'est qu'on peut boire un peu plus froid que de coutume quand on fait du sport. La transpiration ne suffisant pas toujours à faire baisser la température du corps dans des proportions idéales.

Les sodas sont prohibés pour les footeux, tout comme le pain blanc. Plus surprenant, ils doivent limiter leur consommation de purée. Ce qui m'amène à évoquer le repas du sportif.



Si j'en crois le journal L'Équipe auquel je me réfère, le staff de l'équipe de France a classé les aliments en trois catégories : ceux qui apportent de l'énergie (pâtes, riz complet, muesli), ceux qui protègent (légumes, fruits secs, chocolat noir), et une troisième catégorie dite "de construction" (poulet, dinde, œufs, laitages).



La chose à retenir, c'est qu'à l'issue d'une séance d'entraînement longue et exigeante on peut se permettre d'avaler deux portions de chacune des catégories. On peut y ajouter des smoothies aux fruits rouges.

Les sodas sont prohibés pour les footeux, tout comme le pain blanc Michel Cymes Partager la citation





Le sommeil est aussi strictement encadré. Dix heures sont préconisées après un match. Je vous en souhaite autant si votre emploi du temps vous le permet.



En plus, vous avez droit à la sieste. Mais elle ne doit jamais excéder quatre-vingt-dix minutes (et encore c'est déjà beaucoup !). Ça c'est bon pour les sportifs de haut niveau, comme pour les amateurs. Même si pour ces derniers le mieux c'est la micro-sieste, mais là tout le monde n'est pas capable de le faire.



Un conseil pour finir. Si vous pratiquez un sport où vous prenez des coups, sachez qu'un bain froid vous fera le plus grand bien. Pas plus de dix minutes dans une eau à 12 degrés (il faut déjà tenir, car ça pique un peu !).



Vous avez tout ce qu'il faut faire pour devenir l'une des stars du Mondial de football. Ne reste plus qu'à apprendre deux ou trois tours de passe-passe dont seuls Griezmann et Mbappé ont le secret. J'ai comme l'impression que ça ne doit pas être le plus simple...