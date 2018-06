publié le 18/06/2018 à 10:45

Je suis venu vous parler de la pizza, parce qu'avec le Mondial de foot je sais que les soirées pizza vont s'enchaîner, les kilos s'accumuler. D'autant qu'en France nous sommes de gros consommateurs de pizzas.



Figurez-vous qu'on en mange deux fois plus que les Italiens, et à peine moins que les Américains qui sont tout sauf une référence sur le plan diététique. Mon boulot dans tout ça, c'est de vous convaincre qu'il ne faut peut-être pas manger n'importe quelle pizza. Car il y a bien pizza et pizza.

Il y a celle que vous commandez et que vous vous faites livrer à la maison d'un coup de scooter. Je ne voudrais pas tuer le business, mais je vous conseille de ne pas en abuser (c'est une litote). Parce que tous les diététiciens s'accordent pour dire que c'est de la bombe, oui mais de la bombe calorique.

Pourcentage de pâte, tomate...

Donc rabattez-vous, autant que faire se peut, sur la pizza vendue dans les supermarchés. Mais avant de passer à la caisse, mettez vos lunettes pour déchiffrer la liste des ingrédients. Parce que là aussi, on a parfois de mauvaises surprises.



En général sur l'emballage sont mentionnés le pourcentage de pâte et le pourcentage de garniture. Vous verrez qu'il existe pas mal de pizzas où le pourcentage de pâte est supérieur au pourcentage de garniture. Ces pizzas-là, vous les oubliez. Autant vous acheter du pain, ça vous coûtera moins cher et ça vous fera le même effet.



Encore une fois, les grosses pâtes bien épaisses et bien moelleuses, vous laissez ça à ceux qui veulent entretenir leur diabète. Vous optez donc pour la pâte fine.



Autre ingrédient à surveiller : la tomate. Ou plutôt la sauce tomate. Il vaut mieux de la purée de tomate que du concentré. Après, le mot d'ordre c'est simplicité. Plus la liste des ingrédients est courte, mieux c'est.

Choisissez les recettes simples

Même si la pizza n'a jamais fait maigrir personne, vous pouvez limiter les dégâts en optant pour les trois modèles les plus vertueux - pour ne pas dire les moins vicieux : d'abord la pizza végétarienne, ensuite la pizza margherita (sauce tomate, mozzarella, basilic), enfin la napolitaine (avec de vrais tomates, toujours l'incontournable mozza et un peu d'ail ou d'oignon).



Laissez tomber les trucs compliqués avec le salami, les œufs, le chorizo, les merguez, la crème fraîche, ou même la fameuse quatre fromages. Sinon vous allez doubler de volume avant les quarts de finale du Mondial. Et c'est là qu'il faudra quand même être en forme.