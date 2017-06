"Manger seul, un piège multidimensionnel", selon Michel Cymes

publié le 21/06/2017 à 12:43

Une statistique récente disait que chaque soir, un Français sur dix dîne régulièrement en tête à tête avec lui-même. C'est problématique. Déjà, cela augmente le risque de dépression : une étude japonaise vient de le démontrer, en tout cas pour les plus de 65 ans. Mais d'une manière plus générale, la solitude à l'heure du repas est un piège multidimensionnel.



D'abord, on est tenté de se contenter de grignoter. Le grignotage fait grossir, car on ne sait jamais quand s'arrêter. Comme on privilégie plutôt les aliments à faibles qualités nutritionnelles, on ne mange pas chaud. Second piège, on opte pour la solution de facilité : le plat préparé sorti tout droit du congélateur pour atterrir dans le micro-ondes.

Pourquoi pas ? Mais il faut savoir que ces plats, s'ils peuvent être savoureux, cachent pas mal de sel et d'additifs : édulcorants, conservateurs, colorants et autres exhausteurs de goût, comme le glutamate monosodique. Un produit dont certains experts estiment qu'il rend accroc. Les plats préparés ont d'autres casseroles : ils sont beaucoup plus caloriques et contiennent des acides gras trans-industriels avec lesquels notre système cardiovasculaire a un peu de mal.



Il faut d'abord retrouver le plaisir de cuisiner un minimum. Ce faisant, vous penserez à vous. Et par respect pour vous-même, vous rendrez hommage à votre propre savoir-faire. L'idéal est de le faire loin de la télévision : quand on a le regard accaparé par l'écran, on ne le pose pas sur son assiette, et surtout on ne prend plus le temps de mastiquer.