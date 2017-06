Maladie de Lyme : "Contre les tiques, protégez votre peau !", avertit Michel Cymes

publié le 22/06/2017 à 11:07

La maladie de Lyme est sous-diagnostiquée. En France, on estime à 30.000 le nombre de personnes touchées chaque année. Pour elles, l'été se transforme souvent en calvaire, avec son lot de fièvre, de courbatures et de maux de tête. De quoi vous vacciner à tout jamais contre le virus de la randonnée. On attrape la maladie de Lyme par l'intermédiaire d'une tique. Or la tique s'éclate dans les zones humides et boisées : on la trouve plutôt dans les forêts, les parcs urbains ou les champs, dont elle aperçut les herbes hautes. Fatalement, quand la tique est d'attaque c'est souvent un amateur de balade qui trinque.



Que faire pour mater la tique ? Protégez votre peau. Si vous partez en goguette dans la nature, portez des vêtements longs et fermés, pour protéger vos bras et vos jambes. Voilà pourquoi certains randonneurs rentrent le bas du pantalon dans les chaussettes. Ne lésinez pas non plus sur les répulsifs. Ils ont des noms un peu barbares : DEET, PMD, IR3535. il suffit d'appliquer ces produits sur les vêtements ou la peau.



Que faire si vous vous retrouvez avec une tique bien accrochée sur le corps ? En général, on a le premier réflexe accolé ou éther. Mauvaise pioche ! Vous risquez d'augmenter le risque d'infection lié à la bactérie que vous aura refilée la tique (la Borrelia). La priorité est de retirer l'animal. Pour cela, il faut un tire-tique (on en trouve dans toutes les bonnes pharmacies). Déloger une tique est un vrai job : demandez conseil à votre pharmacien.



La maladie peut dégénérer. Il existe un traitement à base d'antibiotiques. Mais si on fait l'impasse, la bactérie est disséminée. Comme elle est sournoise, vous ne sentez rien. Sauf qu'au bout de quelques semaines, vous avez des douleurs musculaires. La maladie devient chronique. Cela peut se terminer par une méningite, des troubles de la vision et des problèmes cardiaques. Ce qui fait cher la balade. Soyez donc attentif aux principaux symptômes.