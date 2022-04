Michel Cymes : rubéole et grossesse, quels risques pour le bébé ?

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux conséquences de la rubéole, dont le virus circule toujours de manière très résiduelle, sur la grossesse. Lorsqu'une femme enceinte est infectée durant les trois premiers mois, elle transmet le virus à son enfant qui risque alors de souffrir de graves malformations congénitales. Le foetus peut aussi y passer. Plus l'infection survient tôt, plus le risque est grand.

Heureusement, le vaccin ROR permet de se protéger de façon efficace. Une première injection à un an, une seconde avant un an et demi et l'affaire est réglée. Il est toujours possible de se faire vacciner adulte. En revanche, on ne peut pas le faire pendant la grossesse. Les femmes non immunisées doivent faire l'objet d'une surveillance étroite. Parlez-en à votre médecin.

Cette semaine, le médecin s'intéresse aux femmes enceintes et donne ses conseils pour mener sa grossesse de la meilleure des façons.

