Michel Cymes : "Gare, les perturbateurs endocriniens rôdent dans le plastique !"

publié le 26/01/2018 à 10:57

Qui dit plastique dit souvent présence de perturbateurs endocriniens. Ces molécules sont à notre système hormonal ce que le dérèglement climatique est à la banquise : une formidable usine à brouiller les choses.



Quand il s'agit de notre organisme, cela se traduit par des problèmes de thyroïde, de surpoids, de diabète et d'infertilité. Je rappelle qu'on soupçonne même les perturbateurs endocriniens d'être responsables de l'inversion de la courbe du quotient intellectuel dans pas mal de pays développés. À commencer par la France : au tournant des années 2000, on est repassé sous la barre des 100.

Mais revenons à nos cuisines, qui sont remplies de plastique. Mais pas seulement. On y trouve aussi des aliments (cela coule de source) et de la chaleur (il faut bien faire chauffer la pizza). Cette combinaison qui mêle plastique, aliments et chaleur est précisément celle qui pose problème.



Laissez refroidir vos aliments

Prenez la star des cuisines que constitue le film alimentaire. On croit se faire du bien en l'utilisant pour recouvrir les restes. Le problème, c'est quand tout cela part au micro-ondes.



Sous l'effet de la chaleur, le film se détend, il entre en contact avec la nourriture et lui refile tous les perturbateurs endocriniens qu'il contient. La prochaine fois que vous réchauffez un plat, couvez-le avec une assiette ou une cloche adaptée.



Vous pouvez stocker de la nourriture dans une boîte en plastique. À condition d'abord que ladite boîte aille dans le réfrigérateur et jamais dans le micro-ondes. Ensuite que vous ayez attendu que les aliments refroidissent avant de les mettre dans la boîte : il faut qu'ils soient à température ambiante.



Il faudrait donc jeter ses passoires et ses spatules en plastique ? Pas forcément. Quand vous égouttez des pâtes ou quand vous retournez un steak dans la poêle, le contact entre l'ustensile en plastique et la nourriture est éphémère. Cela limite quand même les risques.

Pour le café, préférez le mug au gobelet

Il faut aussi évoquer la machine à café du boulot. Elle vous sert des liquides bouillants dans des gobelets en plastique. Autant vous dire que les perturbateurs endocriniens sont à la fête. Ces gobelets n'ont pas que l'inconvénient d'être moches. Ils sont aussi de mauvaise qualité. D'ailleurs vous le voyez bien : certains sont à la limite de fondre quand ils sont remplis.



Fini le café au bureau ? Non, mais vous le transvasez dans un mug. Vous faites ensuite votre petite vaisselle. Encore mieux, si vous en avez la possibilité, vous investissez dans une petite bouilloire en inox (et pas en plastique !).