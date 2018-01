Michel Cymes : "Les brûlures cicatrisent plus vite le jour que la nuit"

publié le 24/01/2018 à 10:42

Peut-être vous est-il arrivé de vous brûler accidentellement en tripotant une bûche dans le feu de la cheminée, en touchant le moteur de votre voiture ou en posant votre main sur la plaque chauffante de votre cuisinière ?



En général, comme c'est traumatisant, on se souvient si cela est arrivé en pleine journée ou en pleine nuit. Quand on se brûle la nuit, on met plus de temps à guérir que quand on se brûle le jour. Et ce, bien sûr, à brûlure d'intensité ou de gravité égale.

Ce sont des biologistes britanniques de Cambridge qui viennent de lever le lièvre, après avoir suivi plus de cent patients considérés comme de grands brûlés et hospitalisés. Résultat des courses : ceux dont les blessures sont arrivées en pleine journée ont mis dix-sept jours à cicatriser en moyenne, contre vingt-huit jours pour ceux dont les blessures sont arrivées la nuit.



De bonnes et de mauvaises heures pour opérer

Cette découverte est pleine de promesses. L'intuition des chercheurs, c'est que demain on pourra sans doute programmer une opération chirurgicale de manière à optimiser la cicatrisation.





Car même si d'une manière générale on vit le jour et on dort la nuit, nous avons tous un rythme biologique qui nous est propre. Certains sont plutôt du matin ; d'autres, plutôt du soir. En fonction de cela, les chercheurs en sont convaincus : il y a de bonnes et de mauvaises heures pour jouer du scalpel.