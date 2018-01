Les conseils de Michel Cymes aux diabétiques qui s'ignorent

et Loïc Farge

publié le 22/01/2018 à 10:22

Imaginez qu'il y a en France quelque 700.000 personnes qui sont diabétiques et qui ne le savent pas, ou ne veulent pas le savoir. C'est deux fois la population de Nice, cinq fois celle de Brest, dix fois celle de Dunkerque.



Ce n'est pas un nombre que j'invente. C'est le patron du service diabétologie du CHU de Lille qui le livre à notre réflexion. Ces 700.000 personnes ne ressentent aucun symptôme, ce qui n'empêche pas la maladie d'évoluer en catimini.

On parle là du diabète de type 2, celui qui survient à l'âge adulte, qui touche 90% des diabétiques, et dont le principal responsable est notre mode de vie. À un moment, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Surtout si on a quelques kilos en trop.



Parlez-en à votre médecin

Si vous êtes en surpoids, si vous souffrez d'hypertension, si un de vos parents proches a déjà été diabétique, a eu des problèmes de cholestérol ou d'apnée du sommeil, il faudrait peut-être penser à en parler à votre médecin traitant. Il vous guidera pour que vous vous fassiez contrôler votre glycémie (votre taux de sucre dans le sang), et vous en aurez le cœur net.



Si l'idée d'aller chez le médecin vous rend malade, vous pouvez en passer par une étape intermédiaire. Avez-vous entendu parler du Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) ? Tout le monde peut se le procurer. Vous le trouverez sur Internet, notamment sur le site de la Fédération des diabétiques.



Vous répondez à neuf questions (sur vos mensurations, vos habitudes alimentaires, d'éventuels antécédents familiaux...), et on évalue instantanément votre risque développer un diabète de type 2 dans les dix ans à venir. Cela permet d'anticiper.



Bougez !

Parfois il n'y a rien à faire (c'est la faute de la génétique), mais il y a quand même tout un tas de fronts sur lesquels vous pouvez vous battre. Je pense (comme toujours !) à la malbouffe et à la sédentarité, deux pièges dont il faut vous extraire.



Bougez (dans l'idéal une demi-heure par jour minimum) : vous réduisez les sucres qui se cachent dans les sodas, l'alcool ou les plats industriels. Misez plutôt sur les fibres et les aliments complets.